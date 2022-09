Crise énergétique : Les Européens en quête d’unité face à la flambée des prix de l’énergie

Les ministres européens de l’Energie tenteront vendredi de se mettre d’accord sur des mesures d’urgence pour enrayer l’envolée des prix du gaz et de l’électricité provoquée par l’offensive russe en Ukraine.

Open Grid Europe (OGE), l'un des plus grands opérateurs du réseau de transport de gaz d'Europe, à Werne (ouest de l'Allemagne).

Sous forte pression, la Commission a soumis aux 27 Etats membres une panoplie de mécanismes avec l’espoir d’aboutir la semaine prochaine un texte suffisamment consensuel pour être rapidement approuvé. Si l’idée de confisquer les superprofits du nucléaire et des renouvelables pour les redistribuer est bien accueillie, les pays membres de l’UE sont très divisés sur un plafonnement des prix du gaz russe.

Redistribuer les «superprofits»

La Commission propose de plafonner les revenus des opérateurs du nucléaire et d’énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydroélectrique) qui vendent leur électricité à un prix très au-dessus de leurs coûts de production. Les Etats pourraient prélever la différence entre ce plafond (un niveau de 200 euros/mégawhattheure est évoqué) et le prix du marché pour redistribuer ces «superprofits» aux ménages et entreprises vulnérables.