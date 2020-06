Du public dans les stades?

Les Européens vont devoir être patients

Faire revenir les supporters dans les stades de foot? L'idée germe déjà parmi les championnats majeurs en Europe pour tourner la page des «tristes» animations qui peuplent les tribunes à huis clos. Mais la prudence reste de mise face au virus.

«Je rêve de pouvoir voir du monde au stade, plutôt que des tristes cartons. Mais nous avons des responsabilités et il faut être le plus prudent possible», a récemment résumé l'Italien Carlo Sibilia, secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Dans la Botte, comme en Allemagne et en Espagne, les matches ont repris devant des travées vides ou presque, certains clubs ayant affiché des effigies de supporters pour combler leur absence. Des diffuseurs ont aussi choisi de diffuser des chants pré-enregistrés pour gommer le silence glaçant.

Si les gradins se sont de nouveau remplis en Serbie, où sont autorisés les rassemblements à ciel ouvert, ou lors d'un match de rugby en Nouvelle-Zélande, largement épargnée par la pandémie (seulement 22 décès), les championnats européens se montrent prudents et patients quant au retour des supporters, qu'ils espèrent tous.

Différence entre régions

En Espagne, où le championnat vient de reprendre, la Ligue et certains clubs poussent déjà pour un retour du public avant fin juin. C'est le cas de Las Palmas (D2 espagnole) et du Celta Vigo (Liga) qui évoluent dans des régions peu touchées par la maladie.

«Après dix ou quinze jours de compétition, on s'assoira avec le gouvernement pour demander à ce que le public puisse revenir dans les stades», a rebondi le président de LaLiga, Javier Tebas, le jour de la reprise. Ce serait «un signe de retour à cette ‘normalité anormale’", selon lui.

En Italie, également très durement frappée par la pandémie de Covid-19, la musique est quelque peu différente. «Dans les régions où depuis plusieurs jours les nouveaux cas sont à zéro, on peut commencer à réfléchir à une réouverture progressive des stades avec un nombre limité de spectateurs», a ainsi lâché Walter Ricciardi, conseiller du gouvernement et ancien président de l'Institut Supérieur de Santé.

«Sécurité absolue»

Si le foot a repris, via la Coupe d'Italie vendredi dernier, il n'est pas envisagé de repeupler les tribunes avant «août ou début septembre», a cependant prévenu Carlo Sibilia. «Imaginons 10’000 personnes qui doivent passer par les entrées du stade San Paolo (de Naples, ndlr), ce serait un peu compliqué. Cela ne signifie pas qu'on n'en parle pas, mais il faut la sécurité la plus absolue», a martelé le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, bien conscient que «le football vaut moins sans les tifosi et leur passion».