Afghanistan : Les évacuations d’Afghans stoppées par les talibans

Le gouvernement afghan a annoncé dimanche ne plus autoriser ses ressortissants à quitter le pays jusqu’à l’amélioration de la situation de ceux déjà évacués vers l’étranger.

Plus de 120’000 Afghans et binationaux ont été évacués jusqu’au 31 août dernier et le départ d’Afghanistan des derniers soldats américains, comme ici ces enfants photographiés à leur arrivée à l’aéroport de Washington.

Plus de 120’000 Afghans et binationaux ont été évacués jusqu’au 31 août dernier et le départ d’Afghanistan des derniers soldats américains, deux semaines après la prise de Kaboul par les fondamentalistes islamistes. Des centaines d’autres ont ensuite été autorisés à quitter le pays par avion, mais la dernière évacuation officielle par avion a eu lieu le 1er décembre. Des évacuations occasionnelles ont toujours lieu par la route via le Pakistan.