Éviter un 3e confinement : Les évacuations de patients d’Île-de-France vont s’intensifier

Un an après la mise sous cloche du pays, le gouvernement tente d’éviter un 3e confinement, lançant une évacuation «massive» de patients pour soulager l’Île-de-France, sous tension.

Près de 4100 personnes sont désormais en réanimation, dont plus du quart en Île-de-France où les malades Covid occupent plus de 95% des capacités initiales en réa.

Restos et lieux de culture toujours fermés, couvre-feu à 18h en métropole, déplacements vers l’étranger limités, reconfinement localisé le week-end à Dunkerque ou à Nice… Les restrictions en place pour freiner l’épidémie de Covid-19 sont déjà importantes.

Mais il est «très peu probable» que l’on parvienne à ce freinage sans de nouveau confiner, estime dans le JDD l’épidémiologiste Vittoria Colizza, qui craint que la gestion sanitaire ne soit «encore plus difficile» en avril.

Même si le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés s’est stabilisé (autour de 25’000), la pression sur le système sanitaire reste importante, avec une hausse continue des personnes en réanimation: près de 4100 désormais, dont plus du quart (1100) en Île-de-France où les malades Covid occupent plus de 95% des capacités initiales en réa.

Face au risque de saturation, l’exécutif a annoncé dimanche le lancement d’évacuations de plus grande ampleur pour soulager ces services.

Après trois personnes transférées samedi et trois dimanche, six par jour seront évacuées par voie aérienne à partir de lundi, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, depuis le tarmac de l’aéroport d’Orly d’où un avion sanitaire partait vers Bordeaux.

TGV médicalisés

Et une «opération plus massive» sera organisée en fin de semaine par TGV médicalisés, a-t-il ajouté, estimant à une centaine au total le nombre d’évacuations sanitaires depuis l’Île-de-France la semaine prochaine, principalement vers les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.