Évasion de prison en Israël : Les évadés palestiniens creusaient le tunnel depuis fin 2020

De nouveaux détails sur la spectaculaire évasion de prison qui a eu lieu début septembre à Gilboa ont été révélés mercredi par les avocats des fugitifs.

Digne d’un film hollywoodien

Le 6 septembre dernier, six prisonniers palestiniens écroués pour des violences anti-israéliennes se sont enfuis de la prison à haute sécurité de Gilboa, dans le nord d’Israël, via un tunnel creusé sous un évier et débouchant au final sur un trou à l’extérieur du pénitencier.