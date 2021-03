La fraude fiscale coûterait 5,3 milliards de francs chaque année à la Suisse, selon la «SonntagsZeitung» L’estimation est faite par l’organisation non gouvernementale Tax Justice Network, qui a analysé les données de l’Organisation pour le développement et la coopération économiques (OCDE). Les pertes annuelles de la Suisse dues à l’évasion fiscale des entreprises s’élèvent à 840 millions de francs et celles qui sont dues au transfert de fonds par des particuliers fortunés vers des paradis fiscaux à 4,46 milliards de francs. Cette somme correspond à 4% des recettes fiscales. Les principaux bénéficiaires de cette évasion fiscale sont les Pays-Bas, le Luxembourg et les États-Unis. Mais la Suisse figure aussi parmi les gagnants, en recevant chaque année 11,93 milliards de francs, transférés d’autres pays. Finalement, elle réalise un bénéfice net de 6,63 milliards de francs, et ce chaque année.