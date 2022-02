Le Palp a dévoilé ses événements insolites

Le festival itinérant valaisan n’a pas changé la recette pour sa 12e édition qui se tiendra du 30 avril au 24 septembre 2022. Bal masqué revisité dans un château, concerts au milieu des vignes et sur l’eau, carnotzets transformés en dancefloors, silent party dans un amphithéâtre romain, rocklette dans le val de Bagnes ou encore brunch musical sur un télésiège sont, parmi une vingtaine, quelques-unes des expériences savoureuses au programme.

Quelques moments forts: Bon entendeur mixera dans les jardins métamorphosés de la distillerie Morand (Martigny), le Radeau des inutiles de Stephan Eicher s’arrimera au prélet du château de Valère (Sion), les «Salons Flottants» navigueront autour de Dino Brandão et de Buvette à Lens, Reverend Beat-Man & The Underground présenteront une création unique au couvert du Goly (Bruson), les DJ internationaux Anja Schneider et Booka Shade mettront le feu à l’alpage de La Chaux (Verbier) ou encore le duo de guitaristes Hermanos Gutiérrez jouera ses ballades aux accents latino-américains à la cabane des Becs de Bosson (Saint-Martin), à quelque 3000 mètres d’altitude.