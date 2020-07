Accord entre Swisscom et UPC

«Les événements sportifs sont de moins en moins accessibles»

Les deux opérateurs ont trouvé un accord sur la diffusion des contenus sportifs en direct sur leurs plateformes respectives Teleclub et Mysports. Le patron d’une société spécialisé en marketing sportif analyse.

Les amateurs de sport télévisé peuvent se réjouir. UPC et Swisscom vont mettre en commun leurs plateformes. Cela permettra à leurs abonnés –1,8million du côté d’UPC et de ses partenaires, et 1,55million chez Swisscom– de profiter librement de MySports et de Teleclub. Dès cet automne, ils pourront suivre en direct tous les matches des grandes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse, les rencontres de l’UEFA (Champions League, Europa League), de Bundesliga et de nombreuses ligues de hockey d’Europe et d’Amérique du Nord.