Abus sexuels : L’Eglise catholique versera une contribution financière

Les évêques catholiques de France ont exprimé vendredi la volonté de l’Eglise d’«assumer sa responsabilité devant la société en demandant pardon» pour les crimes de pédocriminalité commis par ses membres et se sont mis d’accord pour verser aux victimes une «contribution financière» dont le montant sera «forfaitaire». Cette contribution sera financée par un «fonds de dotation ad hoc» et déterminée par «une instance indépendante d’assistance» qui aura la charge «d’examiner les demandes et de décider les attributions dans la limite des capacités d’un fonds», a précisé la Conférence des évêques de France (CEF).