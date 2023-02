Des réfugiés délinquants créent un climat délétère à Boudry.

Un ratio ingérable

Les délinquants hébergés dans le centre de Perreux sont quantité négligeable, mais ils cristallisent toutes les crispations. Estimée à une quinzaine d’individus par Georges-André Lozouet, le porte-parole de la Police neuchâteloise, cette frange d’indésirables pourrit la vie de la population locale et nécessite une grosse mobilisation des forces de sécurité. Sans que le résultat soit probant, selon Dastier Richner, président de l’Association Bien Vivre à Neuchâtel: «les mesures sécuritaires appliquées actuellement ne servent à rien, gauche et droite se sont entendues sur le sujet, ce lundi soir». Pour le riverain, le fond du problème est ailleurs: un tel centre n’a rien à faire dans une localité de 6000 habitants. «Dans une grande ville de 400’000 habitants, la gestion de 500-1000 personnes en plus est structurellement bien plus absorbable qu’elle ne l’est chez nous.» Et celle de ses cas problématiques l’est d’autant plus.