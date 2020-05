Neuchâtel

Les examens de maturité gymnasiale annulés

Le Département de l'Instruction publique neuchâteloise préfère annuler purement et simplement la tenue des examens finaux des lycéens. Mais certaines matus spécialisées sont maintenues.

Le Conseil fédéral a laissé la liberté

Mercredi dernier, le Conseil fédéral a décidé de laisser aux cantons la liberté de maintenir ou non la session ordinaire des examens de maturité. Usant de leur liberté, la plupart des cantons renoncent aux notes et aux examens jusqu'à la fin de l'année scolaire. Par contre, Fribourg, Argovie et les Grisons, canton le plus touché en Suisse orientale, ont maintenu des examens de maturité écrits. (nxp/ats)