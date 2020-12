Covid-19 : Les examens médicaux de Macron sont «rassurants»

Le chef de l’Etat français a donné des nouvelles de son état de santé, jugé «stable».

Le président français Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, présente samedi «un état de santé stable» par rapport à la veille et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques «se sont révélés rassurants», a indiqué la présidence dans un communiqué.

Vendredi, Emmanuel Macron avait promis de «rendre compte chaque jour de l’évolution de la maladie» en donnant pour la première fois de ses nouvelles par une vidéo de trois minutes filmée avec son smartphone et publiée sur les réseaux sociaux.

«Il n’y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l’objet d’une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente», avait-il souligné.

Vêtu d’un col roulé sombre, le président, le débit lent et les traits un peu tirés, disait dans cette vidéo souffrir de «fatigue, maux de tête, toux sèche».

Il avait également insisté sur le fait qu’il avait été testé positif jeudi comme «18’000 Françaises et Français» ce jour-là. «Donc, le virus repart encore plus fort, donc nous devons être vigilants», même si les règles sanitaires «vous pèsent». «Mais on doit tenir», avait-il dit, usant à plusieurs reprises d’un «nous» inclusif.