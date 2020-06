France voisine

Les excès sur la route se sont multipliés durant le week-end

Limitations de la vitesse autorisée explosées et alcool au volant ont donné du travail à la police, dans le Genevois, de l’autre côté de la frontière.

Parmi les cas recensés, un motard a été pincé près d’Annemasse (Haute-Savoie/F) alors qu’il roulait à 134 km/h, sur un axe limité à 80 km/h. Le pilote a expliqué qu’il faisait « une petite balade ». D’autres dépassements de plus de 50 km/h des limites autorisées ont été constatés, notamment sur l’A40, à proximité de Genève. Avec l’allégement des restrictions liées au Covid-9, les cas d’alcool au volant ont réapparu. Sur la route départementale qui longe la frontière franco-genevoise dans le secteur de Veyrier (GE) et Bossey (Haute-Savoie/F), la police a effectué des contrôles dans la nuit de samedi à dimanche, entre 23 h 30 et 02 h 30. Résultat: sur 121 conducteurs, plus de 8% étaient positifs à l’éthylotest.