En effet, le cabanon abritant les WC a été fermés en septembre, à la fin de la saison des baignades. Du coup, les visiteurs n’ont plus aucun endroit pour se soulager. Raison pour laquelle ils sont forcés de le faire dans la nature, critique Jürg Strickler. «La saison des baignades est terminée, mais il y a encore beaucoup de randonneurs dans le coin.» L’Alémanique précise aussi que certains courageux, comme lui d’ailleurs, ont bravé jusqu’à peu les températures froides pour aller se baigner dans le lac. «Je trouve juste dégueulasse de voir flotter à la surface de l’eau des petits tas bruns quand je suis en train de nager!» Et d’ajouter: «Quand on se promène au bord du lac, ça sent les excréments. On voit des petits bouts de mouchoirs un peu partout dans la forêt environnante.»