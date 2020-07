Nascar

Les «excuses» de Bubba Wallace à Donald Trump

Le pilote noir a répondu avec humour au président américain à propos du nœud coulant trouvé dans son garage.

Tandis que de nombreux athlètes ont dernièrement mis un genou à terre en condamnant le racisme et les violences policières faites aux Noirs, Bubba Wallace est passé des paroles aux actes. Le pilote de Nascar, ciblé par le président américain, est peut-être en train de devenir l’un des porte-drapeaux des sportifs américains face à Donald Trump.

Lundi, Trump avait exigé des excuses à Wallace, qui avait provoqué l’émoi dans le pays quand un nœud coulant avait été découvert dans son garage, avant que le FBI conclue qu’il n’avait pas été victime d’un acte raciste. Mais plutôt que d’aller sur le terrain de jeu du chef d’État, et de lui offrir un énième clash, le pilote a réagi sur les réseaux sociaux par un long message à l’attention de «la prochaine génération et des plus jeunes marchant dans [ses] pas».