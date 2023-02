Arabie saoudite : Les exécutions ont quasi doublé sous le règne de Salmane et de son fils

Depuis l’arrivée au pouvoir du roi Salmane et de son fils Mohammed en 2015, le nombre de peines capitales est passé de 70,8 à 129,5 par an dans le royaume, dénoncent mercredi des ONG.

C’est le prince Mohammed, plus connu sous l’acronyme MBS, qui est de facto le dirigeant du royaume. Depuis qu’il est au pouvoir, les exécutions se multiplient. AFP/SAUDI ROYAL PALACE/BANDAR AL-JALOUD

Les exécutions en Arabie saoudite ont presque doublé sous le règne du roi Salmane et de son fils Mohammed, dirigeant de facto du royaume, selon deux organisations de défense des droits humains qui évoquent notamment des cas de tortures.

Le nombre d’exécutions dans la monarchie du Golfe est passé de 70,8 par an, en moyenne, entre 2010 et 2014, à 129,5 par an depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel roi en 2015, indique un rapport publié mardi par l’organisation britannique Reprieve et l’Organisation saoudienne européenne pour les droits de l’homme (ESOHR).

Au total, le pouvoir actuel a appliqué plus de 1000 condamnations à mort, selon ces ONG, qui affirment avoir recoupé les chiffres officiels avec des enquêtes et des entretiens menés avec des avocats, des membres des familles et des militants.

Plus de 80 personnes exécutées en une seule journée

Le rapport fait état de 147 exécutions l’année dernière, un bilan conforme au décompte réalisé par l’AFP à partir des annonces du gouvernement. En mars dernier, l’Arabie saoudite, l’un des pays ayant le plus recours à la peine capitale, a annoncé l’exécution de 81 personnes en une seule journée, pour des crimes liés au terrorisme, suscitant un tollé international.

Le royaume ultraconservateur a connu ces dernières années d’importantes réformes sous l’impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, plus connu sous l’acronyme MBS. Mais ces réformes se sont accompagnées d’une répression implacable de toute dissidence politique, selon les militants des droits de l’homme.

La «machine de la peine capitale saoudienne broie des enfants, des manifestants, des femmes vulnérables employées comme domestiques, des mules à drogue involontaires, et des personnes dont le seul «crime» est de posséder des livres interdits ou de parler à des journalistes étrangers», a dénoncé Maya Foa, la directrice de Reprieve.

Une «voie sanglante» destinée à réprimer et intimider

Le prince Mohammed ben Salmane a affirmé en mars dernier à la revue américaine «The Atlantic» que le royaume s’était «débarrassé» de la peine de mort, sauf pour les cas de meurtre ou lorsque l’accusé «menace la vie de nombreuses personnes», selon la retranscription de l’entretien publié par les médias d’Etat saoudiens.

Or, selon le rapport publié mardi, les six années les plus sanglantes en matière d’exécutions dans l’histoire récente du pays se sont toutes produites sous le pouvoir actuel. «Cette voie sanglante est empruntée par les autorités saoudiennes à des fins d’intimidation et de répression politique», réagit Taha al-Hajji, directeur juridique de l’ESOHR.

Mineurs pas épargnés

Depuis 2013, au moins 15 personnes ont été mises à mort pour des crimes commis alors qu’elles étaient mineures. Le dernier cas recensé est celui de Mustafa al-Darwish, exécuté en juin 2021. Né le 19 septembre 1994, le jeune homme avait été arrêté en 2015 et condamné pour sa participation présumée à des manifestations alors qu’il avait 17 ans. Les autorités l’ont exécuté sans «prévenir sa famille, qui a appris sa mort aux informations», précise le rapport.

Outre les mineurs, 31 femmes ont été exécutées entre 2010 et 2021, dont 23 étrangères et 13 employées de maison. Parmi elles, l’Indonésienne Tuti Tursilawati, qui a été «condamnée à mort pour avoir tué son employeur alors qu’il tentait de la violer, après une longue période de violences sexuelles», indique le rapport. «Le 29 octobre 2018, après huit ans d’emprisonnement, Tuti a été exécutée par décapitation.»