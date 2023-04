Pontarlier (F): Les exilés romands du tuning dans le collimateur de la police française

Le premier week-end d’avril, un rassemblement sauvage d’adeptes du tuning a perturbé la quiétude de la ville frontalière de Pontarlier (F). Il s’agissait du quatrième meeting du type depuis le début 2023. Plus d’une centaine d’individus ont fait vrombir les moteurs et crisser les pneus sur le parking d’une boîte de nuit entre 22h et 2h du matin, relate «L’Est Républicain».