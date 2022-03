Coronavirus : Les expatriés fuient Hong Kong, en proie au chaos Omicron

Les travailleurs étrangers quittent en grand nombre Hong Kong, qui peine à gérer la crise sanitaire liée au variant Omicron depuis plusieurs semaines.

«On s’en va et on reviendra vider notre maison quand ça sera possible. On veut sortir nos enfants d’ici surtout. Après, on verra», témoigne à l’AFP Mathilde, depuis huit ans dans le centre financier. «Tous nos amis proches partent», dit-elle.