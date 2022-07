Etude internationale: Les expatriés trouvent la Suisse peu accueillante

Une nouvelle étude de l’organisation Internations sur les expatriés dresse un portrait mitigé de la Suisse. Notre pays obtient d’excellents résultats en termes de qualité de vie. Elle se classe 6e sur 52 pays, derrière l’Espagne, Taïwan, l’Autriche, le Portugal et les Émirats arabes unis. Elle est même 2e en ce qui concerne l’environnement et la sécurité et elle est considérée comme la destination la plus stable du monde sur le plan politique.

Bonnes perspectives de carrière

Toujours au chapitre des bonnes notes, les expatriés apprécient l’aspect financier et les perspectives de carrière en Suisse. Notre pays est 16e de l’indice du travail et même premier dans la sous-catégorie «Salaire et sécurité de l’emploi». Deux tiers d’entre eux s’estiment bien payés et jugent que le fait de s’installer en Suisse a amélioré leurs perspectives de carrière (contre 60% dans le monde). Toutefois, la Suisse ne fait pas aussi bien dans la sous-catégorie «Travail et loisirs» (39e). Plus d’une personne sur cinq est insatisfaite de ses horaires de travail (contre 17% dans le monde).