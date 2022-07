Frais de chauffage: Les experts conseillent d’économiser de l’argent dès maintenant

Les prix pourraient doubler par rapport à l’an dernier. Photo: Simon Glauser/20min

Les frais de chauffage explosent. Pour de nombreuses personnes, c’est la douche froide en ouvrant leur décompte de charges. Comme pour notre lecteur alémanique N.: au lieu de 1500 francs comme l’année dernière, il doit désormais payer 2550 francs pour chauffer son appartement de quatre pièces.

Les prix du pétrole et du gaz ont déjà augmenté l’année dernière en raison de l’ouverture de l’économie après la pandémie, comme l’explique Elias Hafner, expert en matières premières auprès de la Banque cantonale zurichoise. Et avec la guerre en Ukraine, les inquiétudes concernant le gaz et le pétrole se seraient encore accrues. Raison pour laquelle les prix ont encore augmenté.

Perte de prospérité

Alors que la hausse des prix sur les marchés des matières premières se répercute avec un certain retard sur les ménages, Elias Hafner s’attend à une augmentation des frais de chauffage en hiver. Et si le gaz et le pétrole ne proviennent plus de Russie, les prix augmenteront encore davantage. Un doublement des prix ne serait pas à exclure. Selon l’économiste d’UBS Alessandro Bee, la Suisse importe 40% à 50% de ses besoins en gaz de Russie. Outre une augmentation des prix, une perte de prospérité guetterait la Suisse.

Le secteur s’efforce intensivement de garantir l’approvisionnement, assurent plusieurs fournisseurs d’énergie suisses. «Nous achetons continuellement de l’énergie sur le marché et nous nous sommes déjà couverts en grande partie pour l’hiver», affirme Ernst Uhler, CEO du fournisseur d’énergie Energie Zürichsee Linth.

Faire des économies au quotidien

«Ceux qui sont en mesure de le faire devraient mettre de l’argent de côté et constituer une réserve», recommande Michael Kuhn, expert financier chez Comparis. Les économies faites au quotidien auraient également un impact sur le porte-monnaie: moins de chauffage ou moins de consommation d’eau en prenant des douches plus courtes et plus froides.