Europe

Les experts de la santé ont sous-estimé le virus

Un quotidien espagnol affirme mardi que les spécialistes européens de la santé n’ont pas perçu la dangerosité du coronavirus assez vite.

Le quotidien espagnol dit avoir consulté le compte rendu d’une réunion du conseil consultatif du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC de son acronyme anglais), basé en Suède, où les participants ont jugé «peu élevé» le risque pour la population et «bas à modéré» le risque pour les systèmes sanitaires de l’Union.

Prévoyance

L’Europe n’avait détecté jusque-là qu’une quarantaine de cas de coronavirus, la plupart importés par des voyageurs venus d’Asie. Trois jours plus tard, un foyer de contagion était détecté en Lombardie, dans le nord de l'Italie, qui a décompté depuis plus de 32’000 morts.

Le manque d’EPI a été cruellement ressenti dans les pays les plus frappés par la pandémie, comme l’Espagne qui compte plus de 27’700 décès.

«Le virus a été sous-estimé»

L’Allemagne a annoncé lors de cette réunion «avoir distribué des protocoles de test PCR dans plus de 20 hôpitaux» et avoir «réalisé plus de 1000 tests». L’Allemagne a mené une politique de tests systématique et a contenu à 8000 le nombre de morts du Covid-19 à ce jour.