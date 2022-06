Vaccin Covid aux USA : Les experts recommandent Moderna et Pfizer pour les tout petits

À l’unanimité, les 21 membres du comité consultatif américain chargé d’évaluer l’administration du vaccin anti-Covid chez les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans ont donné leur feu vert mercredi.

Une étape cruciale a été franchie mercredi aux Etats-Unis vers la vaccination des nourrissons et des tout petits contre le Covid-19, avec la recommandation favorable d’experts pour l’autorisation des vaccins de Moderna et de Pfizer dès 6 mois d’âge.

Durant des discussions retransmises en direct sur internet, les membres de ce comité consultatif ont passé en revue toutes les données des essais cliniques disponibles, menés chez des enfants de six mois à 4 ans chez Pfizer, et de six mois à 5 ans pour Moderna.