Ligue des champions: l'AC Milan croit à un retour contre l'Inter

Pioli, à droite, croit à un réveil des Rossoneri. IMAGO/ZUMA Press

L’AC Milan «croit» à un «exploit» mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions contre l’Inter Milan, vainqueur de l’aller 2-0, a assuré lundi l’entraîneur rossonero Stefano Pioli.

Son homologue nerazzurro Simone Inzaghi a appelé pour sa part ses joueurs à ne surtout pas penser seulement à «gérer» cet avantage: «On n’a encore rien fait.» Principaux points en conférences de presse.

Milan y «croit»

Stefano Pioli, entraîneur de l’AC Milan: «On sait qu’on part avec un handicap, mais on a la qualité pour renverser la situation. On a un objectif important: gagner ce match et essayer de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, alors que personne n’aurait pronostiqué qu’on puisse arriver en demi-finale et plus encore en finale. Je sais qu’on peut faire un grand match. On devra faire le moins d’erreurs possibles et être prêts à profiter des leurs, car ils en feront. Quiconque fait du sport et encore plus du football sait qu’un match n’est pas terminé tant qu’il n’est pas terminé! Les exploits, ça existe. Il faut y croire et on y croit.»

Sandro Tonali, milieu de l’AC Milan: «Il faudra être à fond. C’est une occasion à saisir, même si on ne peut pas changer le résultat de l’aller. Nos objectifs de début de saison n’ont pas été atteints comme on le voulait, mais demain (mardi) on ira sur le terrain pour changer la saison.»

Francesco Acerbi, défenseur de l’Inter Milan: «Ce sera une équipe de Milan avec beaucoup d’orgueil, de détermination et l’envie de faire quelque chose d’extraordinaire. On devra être plus que prêts. Ce sera un match encore plus difficile qu’à l’aller.»

Le cas Leao

Stefano Pioli: «Leao (absent à l’aller pour une gêne à une cuisse, ndlr) va mieux, comme Messias et Krunic. Ils devraient faire l’entraînement et si tout va comme prévu, ils devraient être à disposition pour le match. Si Leao fait l’entraînement complet (lundi), il débutera.»

Francesco Acerbi: «Leao est, je pense, le meilleur joueur de Milan. Il peut leur donner confiance. L’arrêter ne se fait pas avec un joueur en particulier mais avec toute l’équipe.»

Le facteur tifosi

Sandro Tonali: «Les supporters ont toujours été proches de nous. Hier (dimanche), ils sont venus démontrer leur soutien (en se rassemblant devant le centre d’entraînement, ndlr). On est tous du même côté, unis.»

Simone Inzaghi, entraîneur de l’Inter Milan: «J’avais déjà dit avant le Benfica (ndlr: en quarts de finale retour) qu’on devait faire un grand match tous ensemble: l’équipe et les supporters. Les tifosi ont toujours été avec nous, dans tous les nombreux bons moments comme dans les plus difficiles.»

Pas de calculs

Simone Inzaghi: «On sait que c’est l’un des matches les plus importants de l’histoire de l’Inter et ce qu’il signifie pour l’équipe, le club et les supporters. On sait qu’on a un avantage, mérité, mais il ne faudra pas simplement le gérer. On devra jouer comme l’Inter doit jouer, en occupant tout le terrain, contre une équipe qui a énormément de qualités. On ne peut pas gérer pendant 90 minutes, plus le temps additionnel... L’équipe est sérieuse, mûre, avec des joueurs qui ont déjà disputé des finales et un champion du monde avec Lautaro Martinez. On a un avantage mais on n’a encore rien fait, je vous le dis comme je l’ai dit aux joueurs: on ne doit pas spéculer sur le résultat de l’aller.»

Francesco Acerbi: «Si on se dit qu’on a un peu plus de chances de nous qualifier, on ferait une grosse erreur. Ce n’est pas le cas. Même à l’aller on n’a pas trop célébré car on sait qu’il y a le match retour. Rien n’est fait, tout est encore en jeu, c’est un derby.»