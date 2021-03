Suisse : Les exportations d’armes ont bondi de 24%

L’an passé, les entreprises helvétiques ont exporté davantage de matériel de guerre qu’en 2019. Le montant total atteint les 901,2 millions de francs.

En 2020, les entreprises suisses ont exporté 24% de matériel de guerre de plus qu’en 2019. Le montant total de ces exportations a atteint les 901,2 millions de francs, selon les autorisations données par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) . En comparaison, le montant en 2019 était de 728 millions de francs. Soixante-deux pays sont concernés.

Cette hausse tient en particulier à quatre grandes opérations réalisées avec le Danemark, l’Indonésie, le Botswana et la Roumanie. En ce qui concerne les véhicules blindés à roues, la Suisse a livré pour 154,7 millions de francs au Danemark, 84,9 millions vers le Botswana et 58,7 millions vers la Roumanie. L’Indonésie a reçu des systèmes de défense antiaérienne pour 111,3 millions de francs.

Des demandes rejetées

Selon un communiqué publié mardi, le Seco a reçu 2593 demandes d’exportations en 2020, contre 2450 en 2019. Au final, 2271 demandes ont été acceptées et 8 rejetées. Pour expliquer ces refus, le Seco précise que «les efforts déployés par la Suisse au titre de la coopération au développement et le risque que les armes soient utilisées contre la population civile ou transmises à un destinataire final non souhaité ont également été pris en considération».