Alimentation : Les exportations de fromage suisse établissent un nouveau record

En 2021, ce sont 82’470 tonnes de formage suisse qui ont été exportées dans le monde entier. Les recettes de la filière se sont ainsi montées à 756,7 millions de francs.

Les exportations de fromage suisse ont augmenté de 6,9% entre 2020 et 2021. Switzerland Cheese Marketing

Avec un total de 82’470 tonnes de formage suisse exportées, l’année 2021 bat le record du niveau d’exportation qui avait été atteint en 2020. En un an, les exportations suisses ont augmenté de 5346 tonnes, soit une hausse de 6,9% par rapport à 2020.

Dans le détail, «les catégories du fromage frais, du fromage à pâte molle et des fromages à pâte dure et mi-dure ont enregistré de nettes hausses en 2021. Seuls le fromage fondu et la fondue prête à l’emploi ont connu des baisses», expliquent Switzerland Cheese Marketing (SCM) et la TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) via un communiqué de presse lundi.

Sur le plan financier, les recettes de la filière du fromage suisse (producteurs de lait, fromagers, affineurs et commerçants) se sont ainsi montées à 756,7 millions de francs (+9,1% par rapport à 2020). Une situation qui s’explique à la fois par l’augmentation du volume exporté et par la hausse des prix. «Le prix moyen à l’exportation se situe à 9,18 fr./kg prix du commerce de gros en 2021, contre 8,99 fr./kg en 2020. La production de fromage suisse a, logiquement, cru afin de s’adapter à la demande croissante», détaillent SCM et TSM.

Les exportations de fromage suisse en 2021 TSM Fiduciaire Sàrl

L’année dernière, 47% du lait suisse a été transformé en plus de 700 spécialités fromagères «dont environ 40% sont exportées dans plus de 70 pays du monde entier». Avec 82% du volume des exportations (67’895 tonnes) l’Europe est resté le principal marché d’écoulement du formage suisse. Et c’est en Allemagne qu’une bonne moitié du volume total européen a été écoulée (34’808 tonnes). Suivent ensuite l’Italie (11’548 tonnes) et la France (6731 tonnes).

Le communiqué de presse relève encore une nouvelle progression des exportations vers les pays hors de l’Europe. Au total, 14’575 tonnes de fromages suisse ont été exportées hors du continent (+2,6% par rapport à 2020). «Cette hausse concerne en particulier les États-Unis avec +6,5% à 9716 tonnes», dénombre le communiqué.

La croissance des importations en baisse

Du côté des importations, Switzerland Cheese Marketing et la TSM Fiduciaire Sàrl notent que même si «les importations affichent une hausse de 5,7% en 2021, leur progression est inférieure à celle de 2020. Au total, 75’774 tonnes de fromages ont été importées, soit une augmentation du volume de 4076 tonnes. En comparaison, cette hausse se montait à 7529 tonnes en 2020».

Les importations de fromage en 2021 TSM Fiduciaire Sàrl

Les importations concernaient principalement la catégorie «fromage frais et séré» (31’368 tonnes, soit 41.4% du total importé). En 2021, elles provenaient essentiellement d’Europe et plus spécifiquement d’Italie (26’744 tonnes), d’Allemagne (20’535 tonnes) et de France (13’580 tonnes).

Reprise générale des exportations en 2021 «En 2021, le commerce extérieur suisse s’est remis de la pandémie», note EconomieSuisse dans un communiqué de presse paru ce lundi. S’appuyant sur les récents chiffres de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, l’organisation montre que «les exportations ont progressé de 15,2% et les importations de 10%. La Suisse a atteint un nouveau record, même par rapport aux chiffres d’avant la pandémie, avec un volume total des exportations de 259,5 milliards de francs» et tous les secteurs sont concernés. Alors que l’Allemagne avait été depuis 1954 le principal acheteur des marchandises suisses, elle a été détrônée en 2021 par les États-Unis «avec ne hausse des exportations de 18,8%. Les exportations destinées à la Chine ont elles aussi atteint de nouveaux sommets». Il faudra attendre l’année prochaine pour être en mesure de voir s’il s’agit de changements ponctuels ou amenés à durer.