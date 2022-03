Guerre en Ukraine : Les exportations de fromage suisse vers la Russie en chute libre

Les exportateurs suisses de fromage ressentent les effets des sanctions à l’encontre de la Russie: le transport est devenu incertain et les paiements de plus en plus compliqués.

Les principaux acheteurs de fromage suisse restent les pays de l’UE. Photo d’illustration/AFP

Alors que les exportations de fromages suisses (Tilsit, Vacherin, Gruyère et Tête de Moine) vers la Russie n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, aujourd’hui de plus en plus d’exportateurs helvétiques stoppent leurs livraisons vers la Russie. Et cela pour deux raisons principales: suite à la guerre en Ukraine et aux sanctions prises contre la Russie, le transport est devenu trop incertain et le traitement des paiements est lui compliqué, voire impossible.

«Ce qui est vraiment difficile, c’est que les livraisons du début de l’année n’ont pas été payées. Le blocage par les banques est réel», explique ce mardi Philippe Bardet de l’Interprofession du Gruyère dans les colonnes du «Tages-Anzeiger»

Le quotidien alémanique rappelle que les principaux acheteurs de fromage suisse restent les pays membres de l’Union européenne – principalement l’Allemagne et l’Italie, mais aussi les États-Unis. À titre d’exemple, il mentionne qu’en 2021 la Suisse a livré en Allemagne onze fois plus de fromage et de séré qu’en Russie. Environ 4% des exportations helvétiques sont destinées à la Russie et 82% sont vendues à l’UE.

Face à ces difficultés et pour remédier à la baisse d’exportation, c’est d’ailleurs vers ces marchés et vers la Suisse que les fromagers suisses veulent désormais se tourner pour écouler une partie des exportations destinées à la Russie.

Pas assez de beurre suisse En Suisse, le lait est en majeure partie transformé en fromage, explique l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). D’après les estimations de l’Interprofession du lait, «la production nationale de beurre ne suffira pas à satisfaire la demande et le beurre suisse viendra à manquer cet automne». Au vu de ce constat, l’OFAG a annoncé lundi «augmenter de 2000 tonnes, le contingent tarifaire du beurre pour la période courant du 1er avril 2022 à la fin de l’année». Ce volume «correspond grosso modo à un demi-mois de consommation. En Suisse, la demande de beurre se chiffre en moyenne à plus de 40’000 tonnes par an», précise encore l’OFAG.