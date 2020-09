Chine : Les exportations s’envolent, les importations chutent

Les économistes préviennent: la résurgence de nouveaux cas de Covid-19 dans certaines parties du monde pourrait mettre un frein à la dynamique chinoise.

En août, le rythme de progression des exportations s’est encore accéléré sur un an (+9,5%). Il s’agit d’une bien meilleure performance que les attentes des analystes (archives).

Premier pays touché par le nouveau coronavirus mais aussi premier à s’en sortir, la Chine apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de l’économie mondiale. Après un plongeon en début d’année au plus fort de l’épidémie, les ventes du géant asiatique avaient atteint en juillet leur plus haut niveau depuis huit mois (+7,2% sur un an).