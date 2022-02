Elections à Zurich – Les extrêmes souffrent, le centre pousse, les Romands scrutent

Les habitants de la plus grande ville de Suisse ont élu leurs représentants dimanche. Sur les 135 sièges du parlement communal, le Parti socialiste reste largement en tête, mais perd des plumes par rapport aux dernières élections (28,5%, -4,2%). Le PS a perdu 6 sièges et en compte désormais 37. Les Verts compensent une partie des pertes (18 sièges, +2). Par contre, la gauche radicale est également en recul (8 sièges, -2). Ensemble, les trois partis de gauche conservent la majorité, mais pour un petit siège seulement. «La fin de la pression de la gauche», titre d’ailleurs lundi le «Tages-Anzeiger».

Ce sont les partis du centre qui peuvent avoir le sourire. Le Parti vert’libéral continue sa progression et a désormais 17 sièges (+3). En termes de pourcentages des votes, c’est lui qui fait la meilleure progression: il a obtenu 12,95% des voix (+2,4). Le parti chipe d’ailleurs la 4e place à l’UDC, qui recule à 11,1%. Le Centre, absent lors de la dernière législature, fait aussi son retour et obtient 6 sièges (+6). Quant au PLR, il tient bon et progresse même: 17,45% (+1,2%) avec 22 sièges à la clé (+1).

Du côté de l’exécutif, la gauche reste par contre largement majoritaire (PS: 4 sièges, Verts: 2, Vert’libéraux: 1, PLR: 2). Le jeune vert gréviste du climat n’a pas réussi à chiper un des deux sièges du PLR. Le candidat de la gauche radicale non plus, mais ce n’est pas passé loin.

Les Romands observent

L’élection zurichoise était scrutée ailleurs dans le pays, notamment à l’approche des élections cantonales dans les 2e et 3e plus grands cantons de Suisse (Berne et Vaud, en mars). Dimanche, en sus des votations fédérales, plusieurs politiciens romands y sont allés de leurs commentaires. Et, comme souvent dans la communication politique, il n’y a bien sûr aucun perdant.