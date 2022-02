Suisse : Les F/A-18 sont modernisés en attendant les F-35

Pour être encore exploitables jusqu’en 2030, les F/A-18 ont dû être améliorés avec de nouveaux systèmes de communication, de navigation et d’identification.

De plus, «des éléments essentiels du simulateur de vol ont été remplacés et intégrés aux exercices de formation et d’entraînement. Un nouvel équipement de vision nocturne intégré au casque a été acheté et est déjà utilisé dans le cadre de la formation au vol de nuit», précise encore l’Office fédéral de l’armement.