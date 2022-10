Suisse: les faillites ont bondi au troisième trimestre

Suisse : Les faillites ont pris l’ascenseur au troisième trimestre

Entre juillet et septembre, le nombre d’entreprises à se déclarer en défaillance a augmenté de près de 20% sur un an. Les secteurs de la construction et du commerce de gros sont les plus touchés.

La branche du commerce de détail a connu une hausse du nombre de défaillances d’entreprises. Photo d’illustration/Getty Images via AFP

Les faillites d’entreprises en Suisse ont bondi de 19,1% au troisième trimestre 2022, par rapport à l’année passée à la même période. Les créations de nouvelles firmes ont elles aussi augmenté entre juillet et septembre en comparaison avec 2021, mais dans une moindre mesure, révèle une étude de la société d’information financière CRIF.

C’est dans la construction que le plus grand nombre de faillites a été enregistré (289). Ce secteur est suivi par celui du commerce de gros – où les liquidations ont grimpé de 56,7% sur un an – et par la restauration (152). D’autres branches ont elles aussi connu de fortes hausses: les activités d’architecture et d’ingénierie (+88,9%), le secteur immobilier (+47,5%) et le commerce de détail (+45,2%).

L’étude du CRIF relève d’importantes disparités régionales en la matière. Les cantons de Fribourg (+211,9%), du Valais (+117,5%), de Schwytz (+85,2%), des Grisons (77,8%) et du Tessin (+64,3%) ont noté les plus fortes hausses en pourcentage. Par contre, les défaillances ont reculé dans certains cantons, tels que les cantons d’Uri, du Jura et de Genève.

Zurich, Vaud et Genève, des cantons créateurs d’entreprises

Au 3e trimestre 2022, 11’645 entreprises ont été créées en Suisse, soit 3% de plus qu’à la même période de l’exercice précédent. La plupart des nouvelles inscriptions concernent les cantons de Zurich (2208), de Vaud (1158) et de Genève (928). Parmi les cantons recensant le plus grand nombre de créations d’entreprises, le canton de Zurich affiche la plus forte croissance avec 9,1%. De même, les créations d’entreprises dans les cantons de Soleure (+30,9%), du Tessin (+10,7%) et d’Argovie (9,1%) sont largement au-dessus de la moyenne suisse.

L’analyse des différentes branches révèle que le plus grand nombre de créations d’entreprises est enregistré par le commerce de détail (1002), suivi par le conseil de gestion (894) et le secteur de la construction (841). Cependant, par rapport au 3e trimestre 2021, les créations d’entreprises dans le commerce de détail et le secteur de la construction sont en baisse.

