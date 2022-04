Suisse : Les faillites sont reparties en hausse en 2021

L’année dernière, le nombre total d’ouvertures de procédures de faillites à l’encontre de sociétés et de personnes a augmenté de 9,1% par rapport à 2020.

En 2021, «le nombre total d’ouvertures de procédures de faillites à l’encontre de sociétés et de personnes s’élevait à 14’081», annonce ce lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cela représente une hausse de 9,1% (soit une augmentation de 1169 cas) par rapport à 2020 , année marquée par une baisse des faillites dans toutes les régions.

L’OFS note que cette tendance à la hausse s’observe dans toutes les grandes régions. «Le taux d’évolution varie entre 4,9% pour la région lémanique et 15,2% en Suisse orientale», précise-t-il. Les faillites sont ainsi en hausse dans 22 cantons. C’est en Argovie que la hausse relative est la plus marquée avec 180 cas supplémentaires (+24,6%). Suit le canton de Zurich avec 238 cas additionnels (+12,5%). À l’inverse, les cantons de Genève, du Jura et d’Appenzell Rhodes-Intérieures ont annoncé une diminution modeste du nombre d’ouvertures de faillites «se situant dans une fourchette allant de -40 à -3 cas», relève l’OFS.