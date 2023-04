Suisse: Les faillites toujours en hausse l’an dernier, mais la tendance faiblit

En 2022, le nombre total d’ouvertures de procédure de faillite à l’encontre de sociétés et de personnes a augmenté de 6,6% par rapport à 2021 en Suisse. L’Office fédéral de la statistique (OFS) écrit ce mercredi que la hausse est «notable» dans quelques cantons tels que le Tessin, Berne ou Zurich. Fribourg, Bâle-Ville, les Grisons et Lucerne se caractérisent par des taux d’augmentation «élevés», compris entre 15 et 20%.

Parallèlement, une dizaine de cantons se distinguent par une diminution du nombre d’ouvertures. Parmi eux, Vaud (moins 131 cas) et Genève (moins 55 cas) enregistrent les plus fortes baisses en termes absolus. Au total, le nombre de faillites enregistrées se monte à 15’009 en 2022. Il s’agit d’une augmentation plus faible que celle observée entre 2020 et 2021 (+9,1%).