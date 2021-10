Médias : Les fake news inquiètent près d’un Suisse sur deux

Selon une étude zurichoise publiée lundi, deux tiers des personnes confrontées à la désinformation se tournent vers les médias journalistiques et les autorités pour vérifier les infos.

Photo d’illustration/Getty Images via AFP

Près de la moitié des Suisses estiment que les fake news sont un problème important, voire très important. Et près d’un quart avoue tomber souvent ou très souvent sur de fausses informations. La faute en premier lieu aux réseaux sociaux, selon une étude de l’Université de Zurich qui confirme lundi à quel point la pandémie de coronavirus a servi de catalyseur au phénomène de la désinformation en Suisse.

Réalisée fin 2020 par le fög, le Centre de recherche sur le public et la société de la Haute École zurichoise, l’enquête révèle que les sources de fake news sont les réseaux sociaux (62%), les médias alternatifs (39%), les portails vidéo (36%) ou les applications de messagerie (28%). Les médias journalistiques professionnels tels que les sites d’info (20%) ou la télévision (13%) sont moins souvent cités comme source de désinformation.

Éclairer les faits

Bien au contraire, c’est vers les médias journalistiques professionnels que se tournent les deux tiers de la population pour vérifier le contenu des infos qu’ils jugent suspectes, juste après la Confédération et les autorités (68% des sondés). «Les médias professionnels de qualité aident notamment en période de crise à éclairer les faits et chiffres et à limiter les tendances à la désinformation», écrit le fög dans son communiqué.