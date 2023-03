coiffure: Les fans adorent les cheveux naturels de Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion a surpris tout le monde lors de son retour public à la soirée des Oscars de Vanity Fair en s’affichant avec ses cheveux volumineux et bouclés. Si ce n’était pas la première fois que la rappeuse de Houston montrait sa chevelure naturelle, c’était la première fois qu’elle arborait cette coiffure sur tapis rouge. Depuis, la musicienne a publié d’autres photos de ses boucles .

«J’adore qu’elle ne mette plus de perruque», «Ces cheveux sont magnifiques», «Cette coupe est tellement élégante» sont quelques-uns des commentaires admiratifs que l’on peut lire sur Instagram. Les fans sont conquis par la coiffure naturelle et impressionnante de la rappeuse, qui a n’a pas lissé ou aplati ses boucles et ses cheveux de bébé.