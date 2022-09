Test : Les fans de «Gundam» tiennent leur adaptation

L'histoire se déroule dans le G: Universe, un monde où les histoires de Gundam s'entrecroisent et prennent des tournures totalement inattendues. Afin de remettre de l'ordre dans tout ce bazar, le joueur dirige une escouade de 3 Mobile Suits avec des alliés provenant de différentes époques de l'histoire de l'anime japonais. Bien que le scénario n'atteigne pas des sommets, il permet de revivre des moments clés de la saga. Dans les détails, les missions se déroulent toujours selon le même schéma: on dégomme des petits méchas à la douzaine pour ensuite affronter un boss costaud dans des décors ma foi bien vides et peu travaillés. Ce qui contraste avec la beauté des robots et les superbes animations des attaques spéciales. Et le but dans tout ça? Un peu à la manière de «Monster Hunter», on répète en boucle des niveaux afin de débloquer d'autres machines ou des pièces spécifiques afin de chérir son ou ses Mobile Suits préférés et devenir toujours plus puissant. Redondant comme jamais, mais fun à jouer car la jouabilité a le mérite d'être excellente, il est possible de partager l'expérience avec deux amis, ce qui prolonge grandement l'intérêt. Une bonne pioche mais à consommer avec modération.