Test : Les fans de «Harry Potter» ont enfin leur jeu enchanteur

Conçu comme un monde ouvert, ce jeu de rôle onirique met en avant les lieux sacrés de la franchise, comme le village de Pré-au-Lard et ses environs, et surtout le pensionnat pour jeunes sorciers, sublimé comme jamais avec ses dizaines de pièces regorgeant de secrets et ses couloirs envoûtants. Outre l’exploration, la résolution d’énigmes et des rixes endiablées à la baguette magique, «Hogwarts Legacy» peut compter sur une atmosphère sublime et des musiques ensorcelantes. On regrette juste le fait d’être un peu trop guidé et la jouabilité moyenne. Des défauts mineurs, vite balayés par les nombreux attraits de ce monde bourré de charme.