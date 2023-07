Les fans de La Spezia révoltés par le nouveau logo de leur club

«L'objectif était de créer un emblème qui pouvait être arboré fièrement.» C’est peu dire que La Spezia a raté son coup. Ce jeudi, le club de Ligurie (au nord-ouest de l’Italie), tout juste relégué en Serie B, a présenté son nouveau logo. Sur lequel apparaît un aigle surplombant les lettres S et C (pour Spezia Calcio), entremêlées. Censé représenter «les valeurs identitaires du club en même temps que son lien inséparable avec la ville et le territoire» d’après un communiqué, il a suscité un fort rejet auprès des supporters.