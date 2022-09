Football: Les fans de Manchester City découvrent l’incroyable talent de Manuel Akanji

Manuel Akanji (à doite) est un petit génie du calcul mental. L’ex-joueur de Dortmund et désormais nouveau joueur de Manchester City est épatant dans cet exercice.

L’ex-défenseur de Borussia Dortmund et nouvelle recrue de Manchester City (il s’est engagé pour cinq ans, jusqu’en 2027) possède un don assez extraordinaire: l’international suisse de 27 ans est un véritable génie du calcul mental, ce qui lui permet d’être plus rapide qu’une… machine à calculer!

Akanji s’était livré en direct à quelques exercices improvisés, tandis qu’une spectatrice présente dans le studio tentait de lui poser des colles avec des multiplications plutôt compliquées pour le commun des mortels. A chaque fois, Akanji avait été plus rapide en calculant de tête que le présentateur Rainer Maria Salzgeber avec sa calculette. Impressionnant.

Un peu plus compliqué, alors? 33 X 97? Une fois de plus, le champion de calcul mental a répondu sans se tromper et juste avant le présentateur doté d’une calculette. Réponse exacte: 3201.