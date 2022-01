La mère de Rita Ora prise pour sa soeur

Royaume-Uni : Les fans de Rita Ora prennent sa mère pour sa sœur

La chanteuse a souhaité un joyeux 56e anniversaire à sa maman sur Instagram. Les internautes étaient persuadés qu’il s’agissait de sa frangine.

Rita Ora a, une nouvelle fois, bluffé ses 16 millions d’abonnés. Et là, ce n’est pas à cause de ses nombreuses photos sexy en maillot de bain. La chanteuse de 31 ans, qui se verrait bien mariée à son chéri, a posté plusieurs clichés de sa maman sur Instagram pour ses 56 printemps. «Joyeux anniversaire à la mère la plus incroyable! Tu es belle, serviable, solidaire et gentille. Même si c’est aujourd’hui ta fête, je te célèbre tous les jours», a écrit lundi 17 janvier 2022 celle qui était dans le viseur de PETA en légende de six images où elle pose aux côtés de Vera.