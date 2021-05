États-Unis : Les fans de Taylor s’en prennent à Olivia

Les Swifties n’ont pas digéré le fait qu’Olivia Rodrigo envoie des cadeaux à Kim Kardashian, ennemie de leur idole.

Comme de nombreux artistes, Olivia Rodrigo a décidé de faire sa promo grâce à des produits dérivés. La chanteuse de 18 ans a récemment sorti toutes une gamme de produits en lien avec son premier album intitulé «Sour». Pulls, autocollants et chapeaux font notamment partie de l’assortiment que ses fans peuvent se procurer.

Ce que n’avait pas prévu Olivia Rodrigo, c’est la colère des fans de Taylor Swift après avoir vu les publications de Kim. Les Swifties ont vivement reproché à la jeune femme d’avoir envoyé des cadeaux à l’une des ennemies de leur idole alors qu’elle dit partout combien elle adore et admire Taylor. Les posts Instagram d’Olivia ont été bombardés de petits serpents, symbole non officiel de la rivalité entre Kim et Taylor, qui remonte à 2016. Cette année-là, la starlette avait défendu son mari Kanye West qui traitait la chanteuse de «salope» dans son titre «Famous».