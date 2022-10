Coupe du monde au Qatar : Les fans des Panini et les sponsors de la Nati moins enthousiastes

Les fameuses images de footballeurs ont moins la cote des collectionneurs et certains sponsors sont plus réservés à soutenir l’équipe nationale suisse sur place lors de ce championnat.

Les images Panini n’ont pas le succès habituel pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, a confirmé au «SonntagsBlick» Ezio Bassi, manager de Panini pour la Suisse, constatant quelques pourcentages de ventes en moins que lors du lancement de l’édition précédente. Pourtant, c’est en Suisse qu’on compte le plus de collectionneurs assidus par habitant de ces vignettes de joueurs à coller dans un album qui font la joie des enfants notamment.

Les sponsors moins enthousiastes

D’autres cercles aussi sont moins enthousiastes pour cette Coupe du monde, relève le journal zurichois. Ainsi, alors que les supporters ne se ruent pas sur les billets, certains sponsors de l’équipe nationale suisse sont aussi plus réservés. À l’instar de Carl F. Bucherer. L’entreprise horlogère a fait savoir que, si elle voyageait volontiers avec la Nati et la soutenait pendant les matches, elle avait décidé «de ne pas assister aux matches avec des invités». Chez Swiss, qui «fait preuve de retenue diplomatique», comme le note le «SonntagsBlick», on a fait savoir que la compagnie aérienne ne disposait pas d’un contingent de billets pour le Mondial. Cela, en précisant que de toute façon elle n’avait pas de vols réguliers dans l’émirat, mais uniquement deux jours de prolongation de ces liaisons de Dubaï à Doha en décembre.