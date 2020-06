Les fans des Reds ont envahi les rues de Liverpool

Rédiger un nouveau commentaire

Jubilation 26.06.2020 à 07:10

on va tellement rigoler dans 2 semaines. Perso je n'ai jamais autant rigoler que ces 3-4 derniers mois. Voire cette economie de parasite, ce capitalisme effrené, cette surconsommation morbide se casser la tronche me fait jubiler au plus haut point. Que les lobotomisé de la baballe soient ensuite les premiers dans les hopitaux pour leur QI bas du genoux est la cerise sur le machin!