Football: Les fans d’Hambourg envahissent la pelouse… pour rien

Le week-end a été dingue en Allemagne. Après le craquage de Dortmund sur la ligne finale samedi après-midi, c’était au tour de la 2. Bundesliga d’offrir son lot d’émotions au football ce dimanche. Dans le cadre de la 34ème et dernière journée de championnat, Heidenheim et Hambourg se disputaient le dernier ticket pour la promotion, Darmstadt étant de son côté déjà assuré de monter. Le HSV a fait le boulot en s’imposant 0-1 sur la pelouse de Sandhausen grâce à un but de Jean-Luc Dompe en début de match. Le Suisse, Miro Muheim, a par ailleurs évolué durant les 90 minutes de la rencontre. L’ancien joueur du FC Saint-Gall a été l’un des éléments clés d’Hambourg cette saison.