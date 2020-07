Coronavirus

Les fans d’horreur font mieux face à la pandémie

Aimer regarder des films d’horreur ou des séries apocalyptiques, comme «Contagion» ou «The Walking Dead», donne un avantage sur ceux qui ne le font pas, assure une étude.

Les fans de films et séries mettant en scène des zombies, des extraterrestres ou des maladies hautement contagieuses vivent mieux les périodes de crise, y compris celle liée à la pandémie de coronavirus. Des experts estiment qu’ils sont plus résilients et mieux préparés pour faire face à des situations réelles comme celle qui bouleverse la planète actuellement.