Football : Les fans du FC Bâle figurent parmi les meilleurs du monde

À défaut de briller sur le terrain (le dernier titre de champion de Suisse du club rhénan remonte à 2017), le FC Bâle est apparemment ce qui se fait de mieux dans notre pays en matière d’ambiance en tribunes. C’est en tout cas l’avis du site spécialisé Ultras World, un collectif qui compte plus de 1 million d’abonnés sur Facebook et près de 250’000 sur YouTube. Référence en la matière, Ultras World vient de publier son classement annuel (et forcément subjectif) des meilleurs publics de football.