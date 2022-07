Lucerne: Les fans du FC Bâle veulent chahuter la fête nationale avec Alain Berset

Les supporters bâlois pourraient débarquer en nombre à Lucerne le 31 juillet et semer la zizanie dans les festivités du 1er Août.

La fête nationale risque d’être chaude à Lucerne pour Alain Berset. Le conseiller fédéral doit y tenir un discours le 31 juillet, à deux pas de la gare de Lucerne. Pour le coup, la police a décidé de faire reporter le match de football de Super League entre Lucerne et Bâle, qui devait se tenir en même temps, afin de ne pas perturber les festivités. Mais les supporters bâlois du «Muttenzerkurve» ne sont pas contents du tout et ils le font savoir dans une lettre publiée lundi sur l eur site internet .

«En civil ou en chemise suisse»

Ils estiment en effet que le report du match est «absurde». Ils affirment n’être «pas le moins du monde» intéressés par la fête nationale. Ils rappellent aussi que les supporters n’ont semé la zizanie qu’une seule fois cette année. En plus à cause de la police, accusent-ils. Les supporters font référence aux incidents de janvier dernier, lorsque la police et les fans du FCB s’étaient affrontés après le match. À l’époque, leur marche de la gare au stade n’avait pas été autorisée.