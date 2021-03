Réseaux sociaux : Les fans paient un vote pour influencer leur idole

Une application veut monnayer toutes les microdécisions que prennent des créateurs de contenu au quotidien.

Lev Cameron doit-il porter un T-shirt bleu ou rouge? C’est la question que l’ado de 15 ans peut poser à ses 3,3 millions d’abonnés sur TikTok. Mais il n’aura pas le dernier mot. C’est en effet ses fans qui décideront via l’app NewNew et après avoir acheté des droits de vote dans l’espoir d’influer sur l’issue du sondage. Courtne Smith résume l’app qu’elle a lancée comme une «place boursière de l’humain». «Vous achetez des actions, qui sont essentiellement des votes, pour pouvoir contrôler la vie d’une personne à un certain stade», a précisé la Canadienne au New York Times.