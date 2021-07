Relations tarifées sur TikTok : Les fans paieront pour des vidéos dédicacées

L’application de messagerie TikTok teste une fonction permettant à ses têtes d’affiche de monétiser des vidéos faites à la carte.

Moyennant finance, il pourrait à l’avenir être possible de s’offrir une vidéo personnalisée de sa star favorite sur TikTok. L’éditeur Bytedance teste en effet la fonction Shoutouts sur l’application dans un nombre limité de pays. Le processus s’amorce en cliquant sur le bouton «demander». Il faut payer par avance la vidéo et le créateur doit l’accepter dans les trois jours, la vidéo personnalisée étant promise dans la semaine qui suit.

Les fans peuvent la payer avec le mode de paiement déjà utilisé pour donner des pourboires durant les vidéos diffusées en direct. La fonctionnalité n’est disponible que sur certains marchés, notamment en Turquie et à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L’application empêche par ailleurs également les utilisateurs basés dans certaines régions de même demander une vidéo.

«Les influenceurs gagnent plus d’argent, TikTok ouvre une nouvelle source de revenus, les abonnés sont heureux d’avoir une vidéo personnalisée qui peut être demandée, payée et enregistrée dans TikTok»

À l’heure actuelle, il semble que les créateurs puissent définir leur propre tarif pour une vidéo personnalisée. On ne sait pas quels sont les critères d’éligibilité, notamment le seuil minimal d’abonnés requis, relève le site Buzzfeed. Le concept est déjà exploité par la plateforme spécialisée Cameo. Depuis 2016, elle permet aux internautes de demander des vidéos personnalisées à des célébrités de renom, dont plusieurs milliers d’influenceurs des réseaux sociaux. La facture peut aller jusqu’à des centaines de dollars. Les stars de TikTok devraient s’en inspirer et pourraient viser entre 35 et 500 dollars par Shoutout, estime Alessandro Bogliari, patron d’une firme de marketing, cité par le site Buzzfeed.