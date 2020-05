Une appli révolutionnaire

Les fans pourront encourager leur équipe à distance

Une firme japonaise a développé un système qui permet de reproduire l’ambiance d’un stade plein lors de matches à huis clos.

Via plusieurs hauts parleurs disposés dans l'enceinte sportive, les supporters pourront choisir vers quel côté du stade ils veulent envoyer leurs réactions et auront également la possibilité de se joindre à distance à des chants et des célébrations que seuls certains utilisateurs référents pourront initier.