Royaume-Uni : Les fans répondent présent à l’invitation d’ABBA au voyage… dans le temps

Le mythique groupe suédois fait son retour sur scène via des hologrammes représentant ses quatre membres en 1979. Son premier concert, vendredi soir à Londres, a suscité l’enthousiasme.

Vêtus de culottes en satin, de paillettes et de bottes compensées, les fans d’ABBA ont afflué dans une salle de concert de l’est de Londres vendredi pour la soirée d’ouverture d’«ABBA Voyage», le spectacle avatar numérique du supergroupe suédois. Beaucoup avaient traversé l’océan et acheté des billets pour plusieurs soirées. «Je suis fan depuis 1975», assure Roxanne Dixon, en tunique de satin blanc bordée d’or, boucles d’oreilles «A» et «B» scintillantes, et bottes dorées. «Je suis venue d’Australie juste pour ça».